Helsinki: Weltdesignhauptstadt 2012

Es ist ein kalter Nachmittag in Helsinki. Die Sonne scheint, aber das Thermometer zeigt nur 10 Grad Celsius. Für viele Finnen bedeutet das: Sommer. Vor allem Jugendliche sind mit Sandalen, kurzen Hosen und ärmellosen Shirts unterwegs. Das überrascht – genauso wie die Tatsache, dass man in der ganzen Stadt auf Klassiker des finnischen Designs trifft: Die typisch gewellte "Savoy" Vase von Alvar Aalto, bunt gemusterte Kissen von Marimekko oder die berühmten Iittala-Gläser von Tapio Wirkkala – all das gehört zum Interieur von Helsinki und findet in gewöhnlichen Cafés ebenso Verwendung wie in exquisiten Restaurants und Bars.