Hej Stockholm, das ist Österreich!

Ein wichtiger Aspekt ist die Einbindung der Besucher", sagt die Kuratorin Anna-Marie Hermann. "Es soll kein museales Gefühl aufkommen. Design ist zum Anfassen da." Bestes Beispiel ist der "Linotable" von breadedEscalope, in dessen Tischplatte die Besucher Nachrichten ritzen können. Am Ende entsteht durch einen Abdruck ein Poster. breadedEscalope inszenierte auch auf dem Gehweg vor der Galerie eine Performance. Sie verwandelten einen Plastikstuhl von IKEA zu einem mit Bugholz eingefassten Unikat. In einer selbst entwickelten Koffer-Konstruktion erzeugten sie Dampf um die Holzlatten biegsam zu machen. Danach wurden sie händisch in Form gebracht, fixiert und verschraubt.

Das Interesse an Austro-Design in Schweden fußt unter anderem auf Josef Frank. Der in Baden (NÖ) geborene Architekt emigrierte 1933 nach Schweden, wo er Textilien und Möbel gestaltete. Frank ist hierzulande nur wenigen bekannt, in Schweden ist er jedem ein Begriff. Mit seinen Mustern und Mobiliar verhalf er dem schwedischen Einrichtungshaus "Svenskt Tenn" zu globaler Bekanntheit. Bis heute sind seine Stoffe ein Aushängeschild für Design aus Österreich. Michael Tauschmann: "Mit Josef Frank haben wir eine Verbindung zwischen schwedischem und österreichischem Design gefunden". Zeit, dass die Skandinavier seine Heimat kennenlernen. Abseits der Pisten.