Hausbau für Generationen

Allein und doch zu zweit – in einer Partnerschaft will das niemand sein. Beim Wohnen ist das anders. Zum einen will jeder Privatsphäre, zum anderen gibt es auch Menschen, die sich wünschen in der Nähe der Eltern zu leben.



Das Doppelhaus als Wohnform ist praktisch, vor allem wenn es Kinder gibt. Meistens ist es auch günstiger als ein Neubau. Und besonders reizvoll ist es dann, wenn sich alle gut miteinander verstehen.



Getrennt zusammen wohnen – das war der Wunsch der Bauherren in Weitensfeld in Kärnten. "Etwas Neues suchen oder im Elternhaus bleiben – die Frage hat sich zu Beginn gestellt", sagt Klaus Heissbauer vom Büro Livingpool Architektur und Design. Die Jungfamilie entschied sich für eine Zwischenlösung: Räumliche Nähe zu den Eltern, aber unter einem eigenen Dach.