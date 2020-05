Ein Haus für Gudrun

Ein kleines Budget ist noch lange kein Grund, auf gute Architektur zu verzichten. Das demonstriert eindrucksvoll das Wohnhaus von Gudrun Voet-Baakili in Mellau in Vorarlberg. Am Anfang stand der Wunsch nach kleinerem Wohnraum. Die Bauherrin hat sich in ihrem alten Haus nicht mehr wohlgefühlt. Es war zu groß geworden, seit ihr Sohn ausgezogen ist. „Der Neubau sollte in Bezug zur Natur stehen und keine Standard-Lösung, sondern auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein“, sagt Sven Matt. Aus diesen Vorgaben entwickelte er ein minimalistisches Konzept auf einem 300 Quadratmeter großen Grundstück inmitten des Bregenzerwaldes – bei einem finanziellen Spielraum von 170.000 Euro.

Sein Entwurf bietet der Bauherrin eine Wohnfläche von 90 Quadratmetern und verbindet drinnen und draußen. Denn Ruhe und Privatheit, ohne sich von den Nachbarn abzugrenzen, waren ihr neben der räumlichen Verkleinerung ebenso wichtig. Dafür nutzte Matt die Lage des Grundstücks. Während es an drei Seiten von anderen Gebäuden flankiert wird, ist es nach Westen hin unverbaut und öffnet sich in ein weites Tal. Demzufolge liegen der Eingangsbereich im Osten und die Terrasse an der uneinsehbaren Seite im Westen. Die verglasten Türen und Fenster reichen bis zum Boden. Südlich und nördlich, wo Schlafzimmer und Küche untergebracht sind, setzte Matt schmälere Fenster ein. „Das Haus hat zwei Charaktere: Nach Westen hin ist es offen und holt den Außenraum ins Gebäude. Die kleinen Fenster hingegen schaffen Intimität.“