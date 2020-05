Gräber sind die Gärten der Erinnerung

In den Tagen vor Allerheiligen kommt für viele die Zeit die Gräber ihrer lieben Verstorbenen zu gestalten. Diese " Gärten der Erinnerung" müssen gepflegt und in Form gebracht werden. Es zeigt sich, dass in vielen Fällen die Gestaltung an den Verstorbenen angepasst wird. Immer öfter finden sich besondere Dinge oder Lieblingsstücke desjenigen auf seinem Grab.



Natur pur: Bei den Grabgestecken für Allerheiligen sind heuer besonders Naturmateralien gefragt. Reisig mit Zapfen, Hagebutten oder andere bunte Fruchtstände sind den ganzen Winter über dekorativ.