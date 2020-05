Gegen den Einheitslook: Bunter Wohnen

Rot leuchtende Hummer, Fabelwesen, geometrische Muster oder Urwald-Impressionen - was darf's denn, bitte, sein? Nicht alles, was einem an optischen Bildern Spaß macht, will man nur beim Blättern in coffee table books zu Gesicht bekommen. Bestimmte Botschaften beleben auch als rhythmische Wiederholungen an Wänden und Fußböden, auf Vorhängen, Bettüberwürfen oder an Möbeln den Geist.



Das Muster, ob gedruckt oder gemalt, ist die archaischste Form von Kunst und Kreativität, seit Jahrtausenden Botschaft des eigenen Lebensstils. "Seit einiger Zeit entwickelt sich in der Architektur und Innenraumgestaltung wieder ein erfreulich offener Umgang mit Ornamenten", schreibt Annette Galinski. In ihrem soeben im DVA Verlag erschienenen Musterbuch setzt sich die Architektin für eine Neubewertung der bunten Wohnraumgestaltung ein.