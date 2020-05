Garderoben: Heimkommen und wohlfühlen

Helle Eingangshallen findet man heute meist nur noch in alten Häusern. In Neubauten ist dafür weniger Platz, die Gänge sind oft schmal und fensterlos. Damit der Raum trotzdem gut genutzt werden kann, ist ausreichende Beleuchtung notwendig.

Im Vorfeld sollte überlegt werden, durch welche Türen oder Fenster Licht zu welcher Tageszeit einfällt. Danach richtet sich die Anzahl der benötigten Lampen. Pendelleuchten sollten im Abstand von etwa drei Metern an der Decke montiert werden. Spots an der Garderobe sorgen für bessere Übersicht. Wandleuchten in Bodennähe schaffen eine beleuchtete Bahn. Ein Dimmer erzeugt sanftes Licht und ist ideal, wenn Kinder im Haushalt leben. Es erleichtert die Orientierung und verhindert, dass die Kleinen stolpern, wenn sie nachts zur Toilette tapsen.