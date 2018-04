Frühlingsputz auf Balkon und Terrasse

Möbel putzen

Outdoor-Möbel bestehen oft aus unterschiedlichen Materialien. Ob aus Kunststoff, Rattan oder Metall: Auf scharfe Reinigungsmittel wie Scheuermilch sollte man verzichten. Sie können die Oberfläche aufrauen und kleine Kratzer verursachen. „Genau in denen setzt sich neuer Schmutz fest und ist beim nächsten Großputz noch schlechter zu entfernen“, warnt Papes.

Kunststoffmöbel am besten mit einem Mikrofasertuch ohne Reinigungsmittel (nur bei hartnäckigen Flecken wie Vogelkot etwas Allzweckreiniger verwenden) feucht wischen und danach abtrocknen, damit keine Wasserflecken zurückbleiben. Bei Rattanmöbel sparsam mit Wasser umgehen: Es reicht, sie mit einer Bürste abzukehren und feucht abzuwischen.



Rost entfernt man am besten mit einer Drahtbürste. Die Stelle anschließend mit Schleifpapier behandeln. „Zitronensäure oder Essig in Wasser gelöst helfen, kleine rostige Stellen zu entfernen“, sagt Papes. Danach ein Rostschutzmittel auf Leinölbasis auftragen.