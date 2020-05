Frei Otto: Der Dachakrobat

Bundesgartenschau

Mit dem Beschirmen beschäftigte sich der Visionär des organischen Bauens zeit seines Lebens. Auch abseits des Olympia-Stadions gibt es etliche Projekte, mit denen er sich in die Geschichte des Bauens einschrieb. Mitte der 1950er-Jahre plante er etwa ein Segel für einen Musikpavillon zurin. In den Sechzigerjahren folgte die St.-Lukas-Kirche inund 1967 spannte er ein großes Spinnennetzdach über den deutschen Pavillon für die Weltausstellung in

Später folgten der Japanische Pavillon für die Expo 2000 in Hannover, den er gemeinsam mit Shigeru Ban entwarf, eine über 5000 Quadratmeter große Voliere für den Tierpark Hellabrunn in München, eine Multihalle in Mannheim und der Tuwaiq Palace in Riad ( Saudi-Arabien), der ebenfalls seine Handschrift trägt.