Fliesen: Traditionelle Brennkunst in Österreich

„Man weiß nie was rauskommt.“ So unterschiedlich die Arbeitsweisen von Sebastian Rauch und Thomas Rösler von „Karak Tiles“ und Frank Greber und Cornelia Rinderer von „Azumundo“ auch sind, darin sind sich die vier Fliesenhersteller einig.

Karak Tiles

Karak Tiles ist in Vorarlberg beheimatet. Dort stellen Rauch und Rösler Fliesen nach dem traditionellen Raku-Brand, einer jahrhundertealten japanischen Brenntechnik her. Die Basis mischen die beiden aus Ton- und Lehmerden, Quarzsand und Schamott an. Die Masse wird anschließend in die Fliesenform gepresst. Nachdem die Fliesen bei tausend Grad gebrannt sind, werden sie in Sägemehl getaucht.