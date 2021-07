Vorhang auf für ein neues Gebäude am Vitra-Campus

Aus der Not eine Tugend machen – dieser Grundsatz liegt dem Vitra-Campus in Weil am Rhein zugrunde. Als 1981 ein Großbrand weite Teile der Fabrik-, Logistik- und Verwaltungsbauten des Möbelunternehmens zerstörte, mussten neue Fabrikshallen errichtet werden.

Rolf Fehlbaum, der die Firma leitet, entschied sich gegen einen einheitlichen Masterplan und machte den Campus zum Versuchsfeld moderner Architektur. So durfte etwa Zaha Hadid ihr allererstes Gebäude – eine Feuerwache – auf dem Gelände errichten. Oder der Amerikaner Frank Gehry, der auf dem Campus seinen ersten Bau in Europa realisierte. Im Lauf der Jahre verewigten sich weitere Stars der Architekturszene in Weil am Rhein, darunter Tadao Ando, Álvaro Siza, Jean Prouvé oder das Basler Büro Herzog & de Meuron.

Ein Stück Japanische Baukunst stellt die jüngste Attraktion auf dem Areal dar. Die Produktions- und Fertigungshalle vom Büro SANAA ist zwar schon seit 2009 fertig, allerdings ließ sich kein passendes Kleid für den 20.000 Quadratmeter großen Bau finden.