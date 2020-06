Die spannendsten Steinhäuser

Eine Kochschule in Spanien, ein Wohnhaus in China und ein Kunstmuseum im deutschen Ravensburg – das sind nur drei der sieben Preisträger, die Anfang Mai mit dem " Wienerberger Brick Award 2014" ausgezeichnet wurden. Teilnahmeberechtigt waren Projekte, die Ziegelprodukte als tragendes oder dekoratives Element verwenden und damit eine besondere Ästhetik erzielen.

Vor zehn Jahren hat der 1819 gegründete Ziegelhersteller Wienerberger diesen internationalen Wettbewerb erstmals ausgelobt. Seither prämiert das österreichische Unternehmen alle zwei Jahre den Einsatz der ziegelroten Steine. In der diesjährigen, sechsten Ausgabe wurden 300 Projekte aus 26 Ländern eingereicht, 50 kamen in die engere Auswahl und wurden von unabhängigen Architekturkritikern bewertet. Die Preise – ein Grand Prize, Auszeichnungen in fünf Kategorien sowie zwei " Wienerberger Special Prize"-Awards – wurden im Architekturzentrum Wien überreicht.

Was die Preisträger verbindet? Sie zeigen die Bandbreite eines der ältesten Baustoffe der Menschheit auf, stellen einen Gegensatz zur weitverbreiteten Stahl- und Glasarchitektur dar und inspirieren dazu, unsere Häuser aus einem Material zu gestalten, das sich seit Jahrhunderten bewährt.