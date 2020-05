Die richtigen Möbel für die Persönlichkeit

Gemütlichkeit und Behaglichkeit sind Schlagworte, die auf Menschen mit ausgeprägtem Empathiker-Anteil am ehesten zutreffen. Sie kümmern sich meist einfühlsam um das Wohl ihrer Mitmenschen und sorgen dafür, dass es dem Besuch an nichts fehlt. Sie lassen sich oft von sinnlichen Anregungen leiten und die Anerkennung als Mensch ist ihnen wichtig. Beim Einrichten achten sie vor allem auf dekorative Details und tendieren zu runden, fließenden und weichen Formen. Schlichte, moderne Einrichtungsgegenstände wie etwa ein Sofa werden mit bunten und farblich aufeinander abgestimmten Polstern dekoriert. Der gesamte Wohnbereich erinnert eher an ein kuscheliges Nest als an einen kühlen Ausstellungsraum. Verschiedene warme Lichtquellen und ein paar erlesene Schmuckstücke wie etwa ein alter Buffetschrank aus Omas Zeiten lassen sich in seiner Wohnung ebenso finden.