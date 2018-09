Designklassiker Womb Chair feiert 70. Geburtstag

Die weit ausladende Sitzform lädt dazu ein, sich gemütlich hineinzukuscheln. Der finnische Architekt und Designer Eero Saarinen hat mit dem Womb Chair – 1946 designed und 1948 von der Möbelfirma Knoll auf den Markt gebracht – ein Sitzmöbel entworfen, das auch heute noch zeitgemäß ist. Die Sitzschale aus Fiberglas war für die Entstehungszeit eine Innovation – das erste massenproduzierte Möbelstück aus diesem Material.

Hoher Sitzkomfort

Das Design verspricht hohen Sitzkomfort, denn die Oberfläche ist im Original aus Kaschmirwolle gefertigt. Die mit Schaumstoff gepolsterte, weit ausladende Schale, in der zwei eingelegte Kissen für zusätzlichen Komfort sorgen, wird von einem Untergestell aus gebogenem Stahlrohr getragen. Die ergonomische Form passt sich dem Körper an. Erhältlich ist der Sessel in verschiedenen, warmen Farben. Dank der großen Farbauswahl ist der Womb Chair ein vielseitiges Möbelstück, das sich in jede Wohnatmosphäre harmonisch einfügt.

Inspiriert von Florence Schust

Die Existenz des legendären Womb Chairs von Knoll International ist Florence Schust, die bei Eeros Vater Eliel Saarinen Architektur studierte und später Frau des Firmengründers Hans Knoll wurde, zu verdanken. Sie inspirierte Eero Saarinen dazu, einen bequemen Sessel mit großzügigen Maßen zu kreieren, breit genug, dass man darin die Beine anziehen kann. Die Designikone ist in zwei Größen, Medium und Classic, ab € 3050 erhältlich.