Museumsreifes Design

Bei, etwa drei Autostunden vonentfernt, sticht ein orangefarbener Flachbau von Architekt Michele de Lucci hervor. Besucher können hier in die 100-jährige Geschichte von Poltrona Frau, einem der renommiertesten Möbelhersteller Italiens, eintauchen. Der Öffentlichkeit werden eine Sammlung von Möbeln und den Ikonen von Poltrona Frau sowie Zeichnungen, Bilder und Materialien präsentiert.

Ein Denkmal setzt sich übrigens auch Louis Vouitton in Paris: Fast 14 Jahre dauerte es, bis die 11.000 Quadratmeter große, über 100 Millionen Euro teure Louis Vuitton Fondation von Frank Gehry fertiggestellt wurde. Sie wird die Kunstsammlung des französischen Milliardärs Bernard Arnault, Bauherr und Chef des französischen Luxusartikelkonzerns Moët Hennessy Louis Vuitton ( LVMH), beherbergen. Gehry beschreibt die ausladende Struktur, die er aus 3500 Glasplatten zusammengesetzt hat, als "Glaswolke" – doch wie bei anderen seiner Gebilde besteht hier Interpretationsspielraum. Offenkundig ist: Wie schon in Bilbao (Guggenheim Museum) oder in Weil am Rhein ( Vitra Campus) lässt er den Formen auch in Paris freien Lauf. Mit seinem Bauwerk setzt er einen unübersehbaren Akzent in der Landschaft und trägt zur Imagepflege der Marke bei.