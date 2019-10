Völlig neuartige Dusche: "Das Wasser zelebrieren und erleben"

Wie lange dauert der Schritt von der ersten Idee bis zur Serienreife? Wie läuft dieser Prozess ab?

Um etwas so außergewöhnliches wie Aquamoon zu schaffen, musste ich meine normale Herangehensweise komplett in Frage stellen. Für gewöhnlich heißt es im Produktdesign: Du hast eine Problemstellung und dafür suchst Du pragmatisch eine funktionale, formschöne Lösung. Das war der ganz falsche Ansatz. Ich stellte mir die Frage: "Was möchte ich erleben”. Das begann zuerst mit einer Recherche, wie sich Wasser in unterschiedlichen physischen Umgebungen bewegt. Was passiert in einer Vortex. Wie verhält sich das Wasser, wenn es über eine Felswand herunterkommt, wie bildet sich ein Tropfen etc. Mit digitalen Animation und später durch die Entwicklung verschiedene Prototypen, haben wir versucht, diese natürlichen Phänomene zu reproduzieren. Der "proof of concept” wurde in meiner Werkstatt in Los Angeles im Geheimen und sehr empirisch entwickelt. Viel Handarbeit, viel Probieren und Experimentieren. Das hieß Formen für verschiedene Tiefziehteile zu entwickeln und jede Menge 3D gedruckter Teile, um unterschiedliche Effekte zu erzeugen.