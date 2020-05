Der Wohntraum des Clowns

Seit damals baut er auch um und aus: "Ich hatte das Glück, dass die Villa völlig von Termiten befallen war, somit musste ich umbauen." Liebevoll tüftelte der 64-Jährige an der Einrichtung. Antike Kirchenglocken aus Wien, Fassaden von alten Pariser Kaffeehäusern (Mehr Bilder heute in "Vera exklusiv, 17.05, ORF 2) . Nächstes Frühjahr wird auf dem mehr als 9000 Quadratmeter großen Grundstück seine eigene Zirkusarena fertig: "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem unsere Artisten das ganze Jahr proben können und ich mit Familie, Freunden und Kollegen an neuen Projekten arbeiten kann."