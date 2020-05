Dauerfrust in der Werkbundsiedlung

Die Werkbundsiedlung in Hietzing wurde im Rahmen der Heimbauhilfe zwischen 1929 und 1932 als Musterhaussiedlung errichtet.



Die einzelnen Häuser wurden so geplant, dass sie seriell hergestellt werden können. Das Bauprojekt mit seinen ursprünglich 70 Häusern entstand unter Federführung des Architekten Josef Frank (1885-1967), für die Planung der einzelnen Objekte konnten 30 namhafte Kollegen aus dem In- und Ausland gewonnen werden. Darunter Kapazunder wie Adolf Loos, Margarete Schütte-Lihotzky und Clemens Holzmeister.



Anders als ursprünglich geplant, konnte allerdings nur ein Teil der Häuser an Privatiers verkauft werden. Im Jahr 1938 übernahm daher die Stadt Wien 56 Objekte und verwandelte sie in Gemeindewohnungen. Im Zweiten Weltkrieg wurden mehrere Häuser zerstört. Sie wurden nach 1945 durch Neubauten ersetzt. Heute leben rund 170 Menschen in der Siedlung.



Ihr Name erinnert an den 1912 gegründeten Werkbund, eine Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Handwerkern.



www.werkbundsiedlung.at.tf