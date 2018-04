Buchtipp Gardengirls: Porträts aus dem Schrebergarten

„Wenn der Balkon zu eng wird, muss ein Schrebergarten her“, schreibt Jana Henschl in ihrem Buch „Gardengirls“. Sie porträtiert 20 Frauen in ihren Kleingärten. Denn die neue Generation ist weiblich. Jana Henschel und Ulrike Schacht haben einen Sommer lang Kleingärtnerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. Das Ergebnis: Die besten Ideen zum Pflanzen, Einrichten und Verkochen.

Juliane Franke hat in einer Schrebergartenanlage in Magdeburg eine Parzelle übernommen. Am Anfang sah sie vor lauter Unkraut nicht, was sie übernommen hatte. Doch nachdem der Garten wiederhergestellt war, baute sie Erbsen, Karotten, Bohnen, Paprika, Tomaten und Erdbeeren an. Die Laube selbst hat sie Schritt für Schritt nach eigenem Geschmack gestaltet. Die Blümchentapete blieb an der Wand, den Schrank strich sie weiß. Längst ist die ganze Familie hier glücklich. Die Kinder nutzen das Planschbecken und die Schaukel. Im Garten kann Juliane Franke den Alltag hinter sich lassen. Manchmal sitzt sie nur auf der Bank und lauscht dem Vogelkonzert.