Blau wie die Nacht

Das Sofa „Stardust“ (L: 225 cm) ging aus der Zusammenarbeit zwischen der slowenischen Designerin Nika Zupanc und dem Londoner Möbelhersteller Sé hervor. Um sagenhafte € 10.650,– online zu bestellen über www.rossanaorlandi.com

Häusliches Glück: Kissen (45 x 45 cm) mit goldenem Schriftzug „This is my happy place“ von Bloomingville. Um € 37,– online zu bestellen über www.daswienerzimmer.at

Bringt einzelne Blüten zur Geltung: Schmale Glasvase (ø/H: 10 x 25,5 cm) von Bloomingville um € 41,– online zu bestellen über www.daswienerzimmer.at

Die gepolsterte Tagesdecke „Waterlily“ überzeugt durch ein dezentes Blumenmuster. Aus 100 % Baumwolle (250 x 250 cm) um € 219,– bei BoConcept, SCS Park, Autoallee 4, 2334 Vösendorf, Tel. 01/34 39 557

Alvar Aaltos Vase „Savoy“ ist weltberühmt: Das

wellenförmige Design schaute er sich in der Natur ab. In vielen Ausführungen von Iittala ab € 69,– bei Finnshop, Siebensterngasse 17, 1070 Wien, Tel. 0676/96 38 458

„Skirt“ trägt einen Schirm aus feuerfestem Stoff in Form eines Rockes und ist als Tisch-, Steh-, Decken-, Wand- und Hängeleuchte verfügbar. Von Axo Light in vielen Ausführungen ab € 750 (Ø: 50 cm) bei Schwab in the City/im Stilwerk, Praterstr. 1, 1020 Wien, Tel. 01/907 20 00

Das riecht nach Frühling: Der Outdoor-Sessel „Backpack“ ist dank seines grazilen Aluminium-Gestells leicht zu nutzen und zu bewegen. Sitz- und Rückenpolster wird wie bei einem Rucksack mit einem Gurt am Rahmen befestigt. Ab € 865,– bei ligne roset, Lazarettgasse 39, 8020 Graz, Tel. 0316/72 40 52

„AJ Station“ hat Arne Jacobsen Mitte der 30er-Jahre entworfen. Mit einer LED-Beleuchtung und einer Snooze-Funktion verlieht Rosendahl dem Modell zwei zeitgemäße Funktionen. Um € 99,– online zu bestellen bei Connox, www.connox.at

Die „Bellhop Lamp“, eine drahtlose, tragbare und aufladbare Tischleuchte, wurde von Barber & Osgerby für das Restaurant Parabola im neuen Design Museum in London entworfen. Bis das Lampen-Label Flos das Modell ins Sortiment aufnehmen wird, muss man sich noch etwas gedulden.