Birgit Feichtinger: "Blumen machen glücklich"

Welche Blumen sind denn jetzt besonders im Trend?

In diesem Sommer ist alles total bunt und wild. Wir orientieren uns da immer auch an der Mode und da ist Flower Power jetzt ein großes Thema. Im Frühling freut man sich sowieso immer auf frische Farben, also Tulpen, Ranunkeln und Anemonen in allen Schattierungen. Sehr schön ist auch der kugelige Schneeball in seinem frischen Grün, wir zeigen ihn bei uns im Geschäft gerade mit weißen Lilien kombiniert.



Demnächst beginnen die ersten Freilandrosen, das sind alte Sorten, die sind auch ganz toll. Richtige Frühlingsblumen in dem Sinn gibt es aber eigentlich gar nicht mehr, denn heute bekommt man fast alles das ganze Jahre über. Wir versuchen uns trotzdem an saisonale Gegebenheiten zu halten, das passt einfach besser. Zusammen mit meinen Floristen versuchen mein Mann und ich sehr viel aus dem "Fair Trade"-Handel einzukaufen und ansonsten von heimischen Anbietern zu beziehen.