Beliebte Raritäten: Vom Erdbeer-Spinat bis zur Litschi-Tomate

Wenn das Gemüse trotz aller Bemühungen nicht wachsen will, ist die angebaute Sorte möglicherweise nicht für die Region geeignet. "Wenn man auf 700 Meter Seehöhe wohnt, wo es sehr viel regnet, wird man mit einer Sorte aus konventioneller Züchtung eher nicht glücklich. Dann ist es besser, man baut eine Sorte an, die regional genau dorthin passt oder unter ähnlichen klimatischen Bedingungen vermehrt wurde", sagt Marion Schwarz vom Verein Arche Noah: "Der Osten Österreichs ist vom Klima sehr begünstigt. Aber aus anderen Gebieten bekommen wir häufig Anfragen." Die Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt hat ein Archiv mit 6000 Sorten angelegt. Außerdem gibt es 150 ehrenamtliche Erhalter in Österreich, die ihr Saatgut vermehren und direkt weitergeben. Im Schaugarten in Schiltern bei Langenlois kann man nicht nur Raritäten kennenlernen, sondern auch Pflanzen und Samen kaufen. Ab 4. April ist der Schaugarten wieder bis Oktober geöffnet. Außerdem tourt die Arche Noah mit dem Jungpflanzenmarkt durch ganz Österreich. "Wenn wir von alten Sorten sprechen, meinen wir bäuerliche Sorten, die in einer bestimmten Region entstanden sind", erklärt Schwarz. Diese haben eher das genetische Potenzial, um sich an Schädlinge und Umwelteinflüsse anzupassen als viele moderne Neuzüchtungen. Im Gegensatz zu Hybriden sind sie allerdings oft weniger ertragreich und die Früchte sehen nicht alle gleich aus. Doch im Unterschied zum Supermarktregal herrscht im Gemüsebeet kein Schönheitswettbewerb – da darf eine Karotte auch mal klein und knubbelig sein, wenn sie dafür gut schmeckt.