Unbekannte Moderne

Das Architekturzentrum Wien untersucht erstmals die Architektur nicht russischer Sowjetrepubliken, wie etwa die 1971 erbaute Gedenkstätte der Heldenfestung (links) in Brest in Weißrussland. Experten aus Ost und West haben untersucht, wie im Baltikum, im Kaukasus, in Zentralasien und in Osteuropa nach dem Tod Stalins bis zum Ende der UdSSR 1991 gebaut wurde. Die Ergebnisse sind bis 25. Februar 2013 im AzW ausgestellt. An einem Mittwoch pro Monat werden Führungen angeboten (12.12, 18.01, 08.02, 18 Uhr). Begleitend dazu ist auch eine Publikation erschienen, in der Fotografien, Analysen und Rückblicke gesammelt sind.

www.azw.at