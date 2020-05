Gipfeltreffen

Als Wichtigster

und größter Vertreter der Moderne giltOscar Niemeyer. Der unermüdliche Schöpfergeist entwarf und zeichnete selbst noch im hohen Alter von 104 Jahren. Während seiner 70-jährigen Karriere realisierte er mehr als 600 Projekte in der ganzen Welt. Und auch heute, ein Jahr nach seinem Tod, werden noch zahlreiche Projekte in mehreren Ländern umgesetzt.Die Retorten-Stadt, die er Ende der 1950er-Jahre entwarf, zählt zu seinen bedeutendsten Werken., der 1988 denerhielt, schuf monumentale Regierungsgebäude und ließ sie in einer Rekordzeit von nur vier Jahren errichten. Der Stil war wegweisend für die modernistische Bauweise – seit 1987 istUNESCO-Weltkulturerbe.

Zudem gestaltete er an der Seite von Le Corbusier, einem der einflussreichsten Baukünstler des 20. Jahrhunderts, die UN-Zentrale in New York mit oder baute in Deutschland ein Wohnhaus für das Hansaviertel in Berlin.

Seinen Markenzeichen – kurvenreiche Betonformationen, großzügige Räume und weite Flächen, blieb er dabei stets treu.