Ausgezeichnet: Steirische Architektur aus Holz

Ein Pflegeheim für betagte Menschen in St. Lambrecht wurde um einen zweigeschoßigen Zubau in Holzbauweise erweitert. Der neue Teil dockt an den Altbau, das Teichhaus, an und beherbergt 40 Pflegebetten. Der Altbestand wurde bei laufendem Betrieb renoviert und an hygienische, brandschutztechnische und pflegerische Standards angepasst. Für den Neubau wurde Holz nicht nur als tragendes Element, sondern auch zur Gestaltung eingesetzt. Es findet sich in der Fassade wie auch in den Innenräumen an Wänden und Decken wieder. Die Zimmer öffnen sich nach außen zur Landschaft, während in der Mitte des Baus ein Atrium liegt. Es wird als Terrasse genutzt und bringt gleichzeitig Licht in die Gänge und Aufenthaltsräume.

Ob im Wohnbau, in der Landwirtschaft oder im öffentlichen Bereich: Holz wird vielen Zwecken gerecht. In puncto Stabilität und Leistungsfähigkeit kann es anderen Baumaterialen längst das Wasser reichen. Neue Techniken, wie etwa der großflächige Einsatz des Materials, sorgen für mehr gestalterische Freiheit. Man darf Holz also ruhig mehr zutrauen als Latten und Schindeln.



