Architektonischer Mut zur Lücke

Sie sind Profis, was geladene Wettbewerbe betrifft: Paul Linsbauer und Gerhard Abel, die Gründer von PLANET, haben schon bei vielen Ausschreibungen mitgemacht.

Und oft gewonnen: Sie haben die Niederösterreichische Landesschau in Hainburg, die "Sixties"-Ausstellung in der Schallaburg oder das "Bahnorama" in der ÖBB Infobox für den Hauptbahnhof Wien realisiert. Nun gingen sie einen Schritt weiter und feierten doppelte Premiere: Mit ihrem ersten Städtebau-Projekt nahmen sie erstmals an einem offenen Wettbewerb teil.



Bei "Close the Gap" , so der Name des internationalen Bewerbs, waren Ideen zur Schließung der Lücke im New Yorker Greenway gefragt, eines Radwegs, der am Ufer des East River verläuft. Er ist nicht durchgängig und der vierspurige Franklin D. Roosevelt Highway blockiert den Zugang zur Uferzone. "Das Thema hat uns angesprochen, weil ja auch die meisten unserer Mitarbeiter mit dem Fahrrad fahren. Qualitativ hochwertiger öffentlicher Raum in Städten ist etwas, das uns sehr interessiert", sagt Firmengründer Gerhard Abel.



Die Architekten nahmen das Projekt ohne Zurückhaltung in Angriff und überzeugten die Jury mit ihren Vorschlägen. "Städtebau ist eine Querschnittsmaterie, die vieles inkludiert: Verkehr, Platzgestaltung, Gastronomie bis hin zur Open-Air-Bühne", sagt der Planer. "Es ist gut, wenn man nicht zu architektonisch an das Fach herangeht. Stattdessen muss man breit denken und viele Themen berücksichtigen. Man kann eigene Erfahrungen einbeziehen und überlegen, was man selbst gerne hätte und gut für die Bevölkerung wäre. Jeder in unserem Team hat seine Vorstellungen dazu eingebracht."