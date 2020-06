Álvaro Siza Vieira zeigt Zeichentricks

Der aus Matosinhos bei Porto stammende Architekt realisierte seit Beginn der 1950er-Jahre zahllose Bauwerke. Bereits im Alter von 21 Jahren hatte er seine ersten Gebäude entworfen. Zu Beginn hauptsächlich in Portugal. Dort zählen unter anderem das Teehaus von Boa Nova und die in der Nähe gelegene, nahtlos in die Felsenlandschaft eingebettete, ­Poolanlage in Leca de Palmeira zu seinen frühen Hauptwerken.

Später sorgte er mit seinen modernen Bauten auch in Asien und in Amerika für Aufsehen – und in ganz Europa. Seine Häuser und Komplexe stehen etwa in Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland und in den Niederlanden.

Sein Meisterwerk ist der Wiederaufbau des Chiado-Viertels in der Altstadt von Lissabon. Der Stadtteil war 1988 bei einem Großfeuer weitgehend zerstört worden. Er errichtete die neuen Gebäude auf den Originalfundamenten und versuchte, den ursprünglichen Charakter der Außenfassaden aus dem 18. Jahrhundert zu erhalten – sogar die schmiedeeisernen Gitter und die Fensterrahmen hat Siza originalgetreu nachgebaut. Dahinter entstanden jedoch moderne Gebäude mit allem Komfort. 1992 wurde ihm dafür der Pritzker-Preis verliehen.