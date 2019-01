Alpine Architektur im Kleinformat

Auf kleinem Raum alles Wesentliche unterzubringen, sodass es auch noch gut aussieht, ist eine Herausforderung. Wie das gelingt, zeigt Autor Alexander Hosch in „ Winzig Alpin“. Die Bauherren der Projekte, die im Buch vorgestellt werden, zeigen: Es braucht gar nicht so viel Platz.

Für das Schilfbiwak am Millstätter See in Kärnten hat sich der Schweizer Architekt Roger Aeschbach an den Schutzbiwaks in den Bergen orientiert. Das Schilfbiwak ist ein Nest für zwei und steht direkt am Wasser, es wurde für den Tourismusverband Millstättersee entworfen. Hoteliers können das Häuschen mieten und Urlaubern zur Verfügung stellen. Besonders schön: Die Glasfront zur Seeterrasse lässt sich komplett öffnen. Auf diese Weise erweitert sich der auf 15 Quadratmeter beschränkte Wohnraum ins Freie.

Im Inneren gibt es sogar einen kleinen Extraraum für Trockentoilette und Dusche. Der Boden und die Wände sind aus Zirbenholz. Viele grifflose Schränke und Fächer helfen Gästen dabei, Sachen zu verstauen. „Mobilgeräte und Autoschlüssel sollen die Besucher möglichst gleich in einem Fach wegsperren“, schreibt der Autor. Zwei große Dachfenster erlauben den Blick in den Sternenhimmel.