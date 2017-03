Alles Grüne kommt von oben

Kräuter über dem Küchentisch kredenzt die Hängeleuchte „Well Light Planter“: Die Schale (ø 30 cm) ist abnehmbar, sodass Oregano, Thymian und Basilikum einfach eingesetzt werden können. Ab € 410,– online zu bestellen über www.objectinterface.ca

Die Blumenampel von Bloomingville wird an drei Strängen, die am unteren Ende mit Holzperlen verziert sind, aufgehängt. Aus Keramik (ø 14 cm) in mehreren Farben um € 34,– online zu bestellen über www.connox.at

Liegt nicht lästig im Weg rum: „Vessel“ dient als hängender Blumentopf oder als Aufbewahrungsmöglichkeit. Die Rückseite ist flach, sodass Vessel an Wänden hängen bzw. mit einem zweiten Rücken an Rücken zu einem Objekt zusammengefügt werden kann. Aus Keramik (ø 16 cm) um € 84,95 ab 10. März bei Design Galerie, Haidgasse 5, 1020 Wien, Tel. 01/512 40 50

In Schale geworfen: Topf zum Aufhängen aus Metall in Silber oder Gold um € 27,– online zu bestellen über www.urbanoutfitters.com

Retro-Design aus dunklem Steinzeug: Serie aus drei unterschiedlich geformten Töpfen von Ferm Living (ø 15, 18 und 21,5 cm). Um je € 42,– online zu bestellen über www.fermliving.com

Zeigt her eure Wurzeln: Transparente Glasschale (ø 14 cm, mit Ledergurt zum Aufhängen am Wandhaken) in der sich nicht nur Pflanzen wohlfühlen. Auch Stifte oder Scheren können hier stilvoll verstaut werden. Aus der Serie „Design with Light“ von Holmegaard um € 59,95 bei Scandianvian Design House, Rudolfspl. 13A, 1010 Wien, Tel. 01/533 23 62

Inspiriert von den prachtvoll geformten Gelees, die im 18. und 19. Jahrhundert die Tischmitte zierten: „Jelly Planter“ aus Keramik (ø 20 cm) ist für drinnen und draußen geeignet. In vielen Farben ab € 43,– online zu bestellen über www.angusandceleste.com