60 Jahre Leidenschaft für Holz

Alles aus einer Hand: vom Baum bis zum fertigen Möbel

Die auftragsbezogene Fertigung erlaubt TEAM 7 maximale Flexibilität bei der Umsetzung individueller Wünsche – bis hin zu Sonderanfertigungen. Die Leidenschaft für das Material Holz und die Natur ist dabei in jedem Möbelstück spürbar. Kein Wunder, schließlich erfolgt jeder einzelne Schritt der Entstehung in den Platten- und Möbelwerken von TEAM 7: von der Auswahl und der natürlichen Trocknung des Holzes, über die Herstellung formstabiler Massivholz- und 3-Schicht-Platten bis zur Fertigstellung der Möbel in traditioneller Handwerkskunst. Mit der Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses kann TEAM 7 so die umweltschonende und hochwertige Möbelfertigung garantieren. Made in Austria.