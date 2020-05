Zug um Zug zum Raucher

Untersuchungen aus Deutschland zeigen, dass mittlerweile jeder Zehnte zwischen 12 und 19 Jahren regelmäßig Wasserpfeife schmaucht. In Österreich schätzen Experten die Situation ähnlich ein. Hier wie da herrscht Unwissenheit. So meint ein Großteil, Shisha-Rauchen sei weniger gesundheitsschädigend als Zigarettenrauchen. "Es ist ein Fehlglaube, dass durch das Wasser in der Pfeife die Schadstoffe herausgefiltert werden", sagt dazu Lungenexperte Univ.-Prof. Norbert Vetter. "Es ist egal, ob ich eine Zigarette oder eine Wasserpfeife rauche. Man wird so oder so an die Wirkung des Nikotins gewöhnt. Je früher man das Rauchen beginnt, desto früher wird die Lunge geschädigt." Durch das feste Ziehen am Mundstück gelangt Nikotin mit anderen Schadstoffen und Feinstaub tiefer in die Lunge.



"Zudem können Geschmackszusätze zu allergischen Reaktionen und asthmaähnlichen Beschwerden führen", betont Vetter. Das als Feuchtmacher zugesetzte Glycerin verdampft beim Rauchen, wie eine aktuelle Studie des deutschen Instituts für Risikobewertung ( BfR) zeigt. Das kann Kehlkopf und Nasenschleimhaut empfindlich reizen.



Dass schon 12- und 13-Jährige zur Shisha greifen, überrascht die Psychologin Verena Wasinger-Branntweiner nicht. Sie beobachtet, dass das Nachahmen Erwachsener tendenziell früher einsetzt. " Es liegt im Wesen der Jugend, dass sie ausprobiert und Grenzen auslotet. Die Wasserpfeife gilt als cool und exotisch." In diesem Alter seien aber wichtige Entwicklungsschritte noch nicht gemacht worden.

Überdies zeigte eine US-Studie, dass der Konsum von Shishas den Einstieg ins Zigarettenrauchen fördert.



Info: Sorten mit Nikotin und ohne

Tradition

Entstanden ist die Wasserpfeife (Shisha, Hookah, Hubble-Bubble) vermutlich in Indien. I n der Türkei und den arabischen Ländern ist sie fest in der Alltagskultur verankert und symbolisiert Gastlichkeit.



Tabak

Shisha-Tabak ist feuchter als normaler Tabak. Ursprünglich nikotinfreier Tabak aus Zuckerrohr, enthalten die heute üblichen Sorten Rohtabak, Melasse sowie Glycerin und werden aromatisiert. Es gibt auch spezielle, in aromatisierte Flüssigkeit getränkte Dampfsteine als Tabakersatz.