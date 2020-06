Zufrieden mit der neuen Hüfte

"Ich bin im Schneckentempo durchs Leben gegangen. Und wenn ich nach längerem Sitzen aufgestanden bin, musste ich mich erst in alle Richtungen strecken und dehnen, um einige Schritte machen zu können", erzählt Waly Prettenhofer, 67, aus Wien. "Meine Mobilität war stark eingeschränkt. Ich habe mir jeden Schritt drei Mal überlegt – aber dadurch wurde es noch schlechter." Physiotherapie half nur kurzfristig. "Im Herbst 2013 war ich bei Prof. Windhager – sein Kommentar nach einer gründlichen Untersuchung war: ,Zwei neue Hüften sind kein Luxus‘." Nach Operationen und Rehabilitation "kam die Freude an der Bewegung zurück. Ich weiß es zu schätzen, dass ich wieder beweglich bin – und gehe jetzt drei Mal so gerne spazieren."