Zu weiche Matratzen: Warnung vor Erstickungsgefahr für Babys

Können Kopf nicht heben

Wenn sich das Gesicht eines Babys in eine zu weiche Matratze gräbt, kann es ersticken. Vor allem in den ersten Monaten sind die Kinder nicht in der Lage, den Kopf zu heben oder zu drehen. Seit August 2017 legt erstmals eine europäische Norm Sicherheitsanforderungen für Kindermatratzen fest. Nach dieser Norm hat die Stiftung Warentest nun 14 Produkte auf ihre Sicherheit getestet und darüber hinaus unter anderem auch Liegeeigenschaften, Haltbarkeit und Handhabung geprüft.

Immerhin fünf Kindermatratzen schnitten mit dem Qualitätsurteil "gut" ab. Die günstigste davon ist eine Schaumstoffmatratze, die schon um 70 Euro zu haben ist.