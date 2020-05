Verarbeitete Produkte: Wir essen mehr Zucker mit, als uns bewusst ist

Karies war in vielen afrikanischen Staaten lange ein Fremdwort: Nur zwei Prozent der Bevölkerung in Nigeria etwa hatten Zahnschäden, als die Ernährung dort noch weitgehend zuckerfrei war. "In den USA hingegen sind 92 Prozent der Erwachsenen von Karies betroffen", heißt es in einer Studie des University College London und der London School of Hygiene, die im Fachjournal BMC Public Health erschienen ist. In Österreich sind es laut einer Umfrage aus dem Vorjahr rund 40 Prozent.