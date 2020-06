Zahl der Alkoholiker unter 14 steigt stark

Mit elf Jahren der erste Rausch, mit 14 die ersten Entzugserscheinungen und mit knapp 16 war Markus (Name geändert) auch noch der jüngste Patient in der Wiener Entzugsklinik Anton Proksch-Institut (API). Die Trinker-Karriere des Burschen ist kein Einzelfall. In der Linzer Landesnervenklinik Wagner Jauregg verzeichnet man in den vergangen einen starken Anstieg an Jugendlichen mit schweren Alkoholproblemen.

Die zwar eindeutige Tendenz lässt sich aber nicht absolut belegen. "Es gibt keine verlässlichen Zahlen", sagt eine Kliniksprecherin. "Alkoholmissbrauch zeigt sich bei Jugendlichen ganz anders als bei Erwachsenen", betont Oberarzt Matthias Hartmann von der Kinder- und Jugendpsychiatrie. "Sie werden meist in irgendeiner Form auffällig und erst dann stellt sich heraus, dass sie erheblich Alkohol trinken." Fest steht jedoch laut WHO-Studien, dass das Einstiegsalter immer niedriger wird.