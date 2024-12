Diese 234 neuen Tierarten entdeckten Forscher in einem Jahr

Eben erst entdeckt – und schon in Gefahr. Hunderte Wissenschafter fanden in nur einem Jahr 234 neue Arten in der Mekong-Region.

Doch das Flusssystem in Südostasien leidet unter Verschmutzung und zunehmender Verbauung. Trotzdem ist es noch immer ein Hort der Artenvielfalt. Noch.

Das sind neu entdeckte Tierarten

Die Forscher und Forscherinnen machten einen stachellosen Igel aus, der wegen seiner scharfen Reißzähne nach dem vietnamesischen Wort für “Vampir” benannt ist. Oder eine grün-schwarze Grubenotter mit beeindruckenden “Wimpern-Schuppen“. Sie konnten aber auch eine winzige blattlose Orchidee entdecken. Der WWF hat alle Arten in einem neuen Bericht zusammengefasst.