Wussten sie, ...

... dass das Herz pro Minute fünf bis sechs Liter Blut durch den Körper pumpt? Das entspricht einem täglichen Volumen von rund 7200 Litern.



... dass ein Herz pro Tag etwa 100.000-mal schlägt? Hochgerechnet auf ein Jahr sind das 36,5 Millionen Mal , bis zu einem Lebensalter von 70 Jahren insgesamt sogar mehr als 2,5 Milliarden Mal.



... dass das Gefäßsystem (beinhaltet Arterien, Venen und Kapillaren) mehr als 100.000 Kilometer lang ist? Das würde reichen, um die Erde mehr als zwei Mal zu umrunden.



... dass in einem Mikroliter Blut (das ist etwa so viel wie das Volumen eines Stecknadelkopfes) bis zu fünf Millionen lebenswichtiger roter Blutkörperchen enthalten sind? Sie transportieren vor allem Sauerstoff und Kohlendioxid.



... dass die Größe eines menschlichen Herzens der einer geballten Faust entspricht?



... dass die Hauptschlagader (Aorta) fast so dick wie ein Gartenschlauch ist?



... dass die Kapillaren so klein sind, dass zehn von ihnen zusammen so dick sind wie ein menschliches Haar?