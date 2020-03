Wo das Ozonloch jetzt größer und wo es kleiner wird

Über der Arktis hat sich nach Angaben deutscher Forscher erstmals ein großes Ozonloch gebildet. Es sei durchgehend seit zwei Wochen die Ozonschichtdicke unterschritten worden, die über der Antarktis ein Ozonloch definiere, erklärte Markus Rex, Leiter der Abteilung Atmosphärenphysik des Alfred-Wegener Instituts in Bremerhaven.

"Im Bereich des Maximums der Ozonschicht liegt der Verlust bei rund 90 Prozent", sagt Rex. Das betreffe eine Fläche etwa drei Mal so groß wie Grönland. Insgesamt sei ein Bereich von 20 Millionen Quadratkilometern, zehn Mal so groß wie Grönland, betroffen - mitunter aber auch von geringerem Ozonverlust. Gründe sind laut Rex ein besonders stark ausgeprägter Polarwirbel in diesem Winter und niedrige Temperaturen in der Stratosphäre, wo die Ozonschicht liegt.