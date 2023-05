Wissenschaftsfestival: Auf ein Bier mit einem Astrophysiker

In 400 Städten weltweit

Dort entstand es aus der Event-Reihe „Meet the Scientest“ („Triff den Wissenschafter“), die sich an diejenigen richtete, für die die Arbeit der Forscherinnen und Forscher potenziell etwas verbessern könnte, etwa Betroffene bestimmter Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose. Zunächst wurden Interessierte ins Labor geholt, später entstand die Idee die Wissenschafter in die Pubs zu bringen. Heuer feiert das Pint of Science in England bereits das zehnjährige Jubiläum und findet an denselben drei Tagen im Mai mittlerweile in mehr als 400 Städten in 26 Ländern statt. Österreich ist mit insgesamt 50 Veranstaltungen an drei Abenden in Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck zum zweiten Mal dabei. Mehr als 100 Vortragende präsentieren ihre Arbeit jeweils von 19 bis 21 Uhr und stehen für persönliche Gespräche in kleiner Runde bereit.