„Wir haben immer mit dem Holocaust gelebt“

Was haben Sie gemacht?

Ich wurde klinische Psychologin, weil ich das für mich heilen musste. Damals kam sogar die Sprache zurück, mein Deutsch wurde viel besser. Heute glaube ich, dass die deutsche Sprache von einem sehr alten und tiefen Platz in mir kommt.

Sie wurden Professorin auf drei Gebieten, Aktivistin gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und für die Frauenbewegung, jetzt sogar für das Klima. Was treibt Sie an?

Ich habe mich immer als Außenseiterin gefühlt und für Außenseiter interessiert. Nachdem ich mein Coming-out als Lesbe hatte, habe ich mich in der Frauenbewegung gut gefühlt. Bis ich feststellte, dass Lesben und Schwule oft antisemitisch waren. Besonders schwierig aber war für mich, dass es unter Juden, die so gelitten haben, auch Homophobie gab. Man kann selbst unterdrückt sein und trotzdem andere unterdrücken.

Und Sie begannen darüber zu schreiben. Wie wurden Sie zu einer der Pionierinnen des Feminismus?

Frauen haben mich immer am meisten interessiert. Als ich beauftragt wurde, für die University of Maryland ein Frauenstudium aufzubauen, habe ich festgestellt, dass wir Dinge unterrichten, die von Männern geschrieben und bewertet wurden. Männer aber wertschätzen das, was Frauen machen, nicht. Künstlerinnen, Musikerinnen, Regisseurinnen, Wissenschafterinnen... sichtbar machen, das war die Aufgabe. Später nannte man es Genderstudies, weil man die Frauen nicht studieren kann, ohne die Männer mit hinein zu nehmen. Es gibt keine freien Männer ohne freie Frauen. Und umgekehrt.

Bei all dem, was Sie in beinahe 90 Jahren erlebt haben: Was würden Sie der nächsten Generationen mitgeben?

Was immer wir tun: Stets im Hinterkopf behalten, dass wir nicht alleine auf der Welt sind und es Menschen gibt, die anders sind. Wir müssen Raum lassen, sie zu verstehen.