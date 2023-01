Wie zwergwüchsige Buntbarsche großen Konkurrenten austricksen

Laicht in leeren Schneckenhäusern ab

Die meisten Fische vermehren sich, indem die Weibchen ablaichen und das Männchen diesen Laich mit seinem Sperma befruchtet. Lamprologus callipterus ist ein Buntbarsch, der in leeren Schneckhäusern ablaicht. Das heißt: Die sehr kleinen Weibchen nutzen leere Schneckenhäuser als Brutstätte. Die - mehr als zehnmal größeren - Männchen häufen dafür die Muscheln zu Nestern an, berichten Pooja Singh und Sturmbauer in ihrer jüngsten Publikation in "Molecular Ecology". Dazu müssen die Männchen stark genug sein, um die Muscheln mit ihrem Mund zum Laichplatz zu transportieren und die Weibchen klein, um ins Schneckenhaus zu passen: Eine gut Erklärung für das weit verbreitete Phänomen der unterschiedlichen Körpergröße zwischen Männchen und Weibchen im Tierreich.

Eindringlinge dank kleiner Körpergröße

Laut Sturmbauer sind die großen Männchen die eigentlichen "Nestbesitzer", die dieses auch vor Feinden verteidigen. Parallel existieren aber auch Zwergenmännchen. Sie haben eine ganz andere Fortpflanzungstaktik entwickelt: Während die Großen die Befruchtung nur nahe der Öffnung der Schneckenhäuser ablaufen lassen können, nutzen die Winzlinge ihre extrem geringe Körpergröße, schilderte Sturmbauer. Sie schleichen sich in die enge Brutstätte ein, befruchten die vom Weibchen abgelegten Eier in engem Kontakt und sorgen so auf effiziente Weise für Nachkommenschaft.

Zwergwuchs weiter vererbt

Forschungen an der Universität Bern haben zudem gezeigt, dass aus den von Zwergmännchen befruchteten Eiern nur Zwergsöhne hervorgehen. Das deutet darauf hin, dass die jeweilige Körpergröße ein Merkmal ist, dass mit dem Gen-Locus für das männliche Geschlecht verknüpft ist. Das hat den Vorteil, dass der notwendige Zwergwuchs der Weibchen genetisch nicht gestört wird. Das Wissenschafterteam aus Graz und Bern fand heraus, wie alternative Größe und Geschlecht genetisch festgelegt sind.