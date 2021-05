Wie Zeitreisen möglich sind

„Auch wenn ich persönlich nicht an Zeitreisen glaube, haben wir in unseren Experimenten bisher keinen Beweis gefunden, dass diese unmöglich sind. Im Gegenteil hat unsere Forschung gezeigt, dass viele der scheinbaren Paradoxien in keinem Widerspruch mit den Gesetzen der klassischen Physik stehen“, erklärt Baumeler. „Damit eine Veränderung in der Vergangenheit nicht zu einem unlösbaren Widerspruch führt, genügen drei beteiligte Entitäten. Das konnten wir mathematisch nachweisen.“

So lange wir nicht in Lichtgeschwindigkeit zu schwarzen Löchern und Wurmlöchern reisen können, bleiben viele dieser Gedankenexperimente philosophischer Natur. Das sieht auch der Wiener Quantenphysiker Marcus Huber so, weist aber auf den wissenschaftlichen Nutzen hin: „Gerade in der Physik braucht es so extreme Gedankenexperimente mit all ihren absurden Konsequenzen, um die Grenzen bestehender Theorien ausloten, diese noch besser verstehen und so auch Unbekanntes ergründen zu können.“