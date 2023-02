Wie Österreich seit 150 Jahren die Arktis erforscht

Daher sei auch Österreich gefordert, sich an der Erforschung dieser „Schlüsselprozesse des Klimawandels“ nicht nur zu beteiligen, sondern „sich in Zukunft noch viel stärker einzubringen, insbesondere auch auf politischer Ebene“, sagt Wolfgang Schöner, Geografie-Professor an der Uni Graz und Direktor des „Austrian Polar Research Institute“ (APRI), das die Tagung veranstaltet.

Forschungsstation in Bau

Der Forschungsverbund selbst geht dabei mit gutem Beispiel voran: Im August soll die erste permanente österreichische Polarstation in Sermilik auf Grönland eröffnet werden, die künftig bis zu 30 Forschenden gleichzeitig als Basis dienen soll.