Wie Maturanten auf die Corona-Reifeprüfung reagieren

Die Neuerungen machten bei den Schülern schnell die Runde: „Die Mündliche ist heuer nicht verpflichtend“ wurde als Nachricht in Chatgruppen tausende Male verschickt. Diese Prüfung auszusetzen sei auch gut so, sagt Martin Hetzendorfer, Lehrer an der HAK Waidhofen/Thaya. „Die Schüler waren länger im Homeschooling als die Maturanten im Vorjahr. Deshalb darf man sie nicht schlechter stellen.“ Doch was heißt das jetzt?

David Liebmann besucht die HAK Ybbs und weiß momentan noch nicht, ob er zur Mündlichen antreten soll. „Wahrscheinlich werde ich es machen, mit dem Hintergedanken, dass es mir was nutzt, wenn ich einen Studienplatz suche.“

Auch Luise Naderer und Lukas Egert vom BORG Mistelbach wollen mündlich antreten. Der Schüler hätte es durchaus verstanden, wenn auch die Mündliche heuer verpflichtend gewesen wäre. „2020 ging es darum, die Kontakte einzuschränken. Heute hätte man Hygienekonzepte, um Ansteckungen zu verhindern. Das Distance-Learning hat ja nach ein paar Anfangsschwierigkeiten ganz gut geklappt. Mittlerweile sind wir in ständigem Austausch mit den Lehrkräften.“

Mehr Zeit

Mitschülerin Naderer hat „sogar mehr Freizeit als früher, weil man sich zu Hause die Zeit besser einteilen konnte.“ Für Lukas Hartl von der HAK Waidhofen/Thaya kam die Entscheidung des Bildungsministers zu spät: „Wir haben ja schon eine mündliche Prüfung im Fach Politische Bildung gemacht. Außerdem mussten wir uns schon für die Fächer anmelden und haben uns auch schon darauf vorbereitet.“

Seine Mitschülerin Alina Kalaschek will jedenfalls in Englisch mündlich antreten: „Da tu’ ich mir leicht und kann eine gute Note erreichen.“ Etwas nervös seien sie alle, je näher der Prüfungstermin komme. „Besonders Mathe macht mir etwas Bauchweh“, sagt Kollege Nico Richter.

Was seinen Freund Clemens Kerschner ärgert: „Im Bildungsministerium denkt man nur an die AHS. Dass man zum Beispiel nur eine Schularbeit machen muss, bringt uns nichts – wir haben sieben Hauptfächer, in denen wir eh nur eine Arbeit schreiben. Zudem wurden zwar die Abgabetermine für die vorwissenschaftlichen Arbeiten an den AHS verschoben, nicht aber für die Diplomarbeiten an den berufsbildenden Schulen.“