Wie Gregor Mendel die Grundregeln der Genetik und die Welt ihn (wieder-)entdeckte

Viel mehr als der Text zweier Vorträge in Brünn und eine Handvoll Briefe sind daher von Mendel nicht erhalten. „Man weiß also sehr wenig über ihn als Person.“

Nur so viel: „Mendel ist auf dem Land aufgewachsen und war mit landwirtschaftlichen Problemen vertraut – und wohl auch mit Vererbung von Eigenschaften“, erzählt die Molekularbiologin. „Seine Neugier und sein Interesse sind aufgefallen, er wurde gefördert und durfte auf das Gymnasium gehen – eine Ausnahme für Leute aus seinem Umfeld“.