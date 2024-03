Wie du den Bauplan deines Körpers sichtbar machst

Hast du dich schon einmal gefragt, woher dein Körper eigentlich weiß, mit welcher Farbe deine Haare nachwachsen sollen oder welche Blutgruppe du hast? Die Antwort darauf liegt tief in deinem Körper versteckt.

Denn jedes Lebewesen – also auch du – besteht aus unzählig vielen Zellen, die so klein sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Diese Zellen beherbergen den sogenannten „Zell-Kern“ – und in dem wiederum steckt eine Art Bauplan. In diesem „Plan“ ist genau festgeschrieben, wie du aussehen sollst und wie dein Körper funktionieren soll.

Diesen Bauplan nennt man DNA. Sie sieht aus wie zwei Schnüre, die sich umeinander winden. In der Wissenschaft nennt man das „eine Helix-Struktur“.

Aber auch, wenn unsere DNA so klein ist, dass man sie nur mit den stärksten Mikroskopen sehen kann, kannst du sie dennoch sichtbar machen. Dafür brauchst du ein Glas, Salz, Spülmittel, hochprozentigen Alkohol, wie zum Beispiel Ethanol, und einen Zahnstocher.