Eine Brücke, gebastelt ganz ohne Nägel und Klebstoff

Heute experimentieren wir auf den Spuren einer besonderen Persönlichkeit: Leonardo da Vinci. Er wurde im Jahr 1452 in der Nähe von Florenz geboren – damals war Amerika noch nicht entdeckt! – und ist einer der bekanntesten Gelehrten der Menschheitsgeschichte. Wir kennen seine großen Kunstwerke wie die Mona Lisa oder das Letzte Abendmahl, aber Leonardo war nicht nur ein herausragender Maler, sondern auch Bildhauer, Architekt, Ingenieur und Erfinder. In seiner Zeit waren Kriege zwischen Fürstentümern und Königreichen sehr häufig und immer wieder stellten die Herrscher den Leonardo an, damit er für sie kluge Hilfsmittel erfinden sollte.