Wie das Äußere Burgtor zum "Heldentor" wurde

Im Jahr 1934 schlug die Stunde der Patrioten: Wenn man in die Tram stieg, sprangen einem vom Glasfenster die Worte „Bau mit am Österreichischen Heldendenkmal!“ entgegen. Ging man ins Kino, so schrie die weiße Leinwand: „Spende fürs Heldendenkmal!“ Vom Bundespräsidenten abwärts: Ganz Österreich hatte sich der Umwidmung des Äußeren Burgtores – jahrzehntelang einfach eine Durchfahrt – in ein Heldendenkmal verschrieben.

Ganz Österreich? Irrtum: „Das war ganz klar gegen die sozialdemokratische Denkmalkultur gerichtet“, erzählt Heidemarie Uhl. Die Historikerin hat nach jahrelanger Forschung ein 460-Seiten-Buch zur Geschichte des Burgtors herausgegeben. Das Heldendenkmal dort gehe auf die Konkurrenz zwischen den politischen Lagern der Zwischenkriegszeit zurück: Die Sozialdemokratie sah die Soldaten des Ersten Weltkriegs als Opfer der verantwortungslosen habsburgischen Kriegspolitik und errichtete ihnen 1925 ein pazifistisches Denkmal am Zentralfriedhof. Das christlich-konservative Lager und die Kameradschaftsverbände boykottierten das Denkmal des Roten Wien: Bald nach der Ausschaltung des Parlaments im März 1933 schrieb man daher einen Wettbewerb aus. Uhl: „Das Absurde: Während draußen der Bürgerkrieg tobte, hat ein sozialdemokratisch angehauchter Architekt den Wettbewerb gewonnen.“