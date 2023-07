Wie Beethovens Schädelfragmente nach Wien zurückkehrten

Von Wien über Frankreich nach Kalifornien - und jetzt wieder zurück nach Wien: "An jenen Ort, wo sie hingehören. Und wo alles begann", wie Paul Kaufmann sichtlich bewegt die spannende Geschichte der Erbstücke seiner Familie zusammenfasste. Damit kehrten einige Fragmente vom Schädel des großen Komponisten Ludwig van Beethoven wieder dorthin zurück, wo er gestorben und begraben ist. Der 87-jährige Kaufmann hatte 20 Jahre Forschungen an der Echtheit der Fragmente vorangetrieben. Die wertvollen Stücke sollen aber auch dazu beitragen, Todesursache und Gründe für die Ertaubung Beethovens herauszufinden.

Die zwei handteller- und zehn erbsengroßen Fragmente wurden 1863 bei einer Umbettung der Gebeine des Komponisten entnommen und befanden sich zuletzt in den USA. Letzte Zweifel an der Echtheit der Relikte sollen bis Jahresende ausgeräumt werden.

Historischer Boden

Es ist ein Präsent, das man nicht alle Tag erhält: Die Medizinische Universität Wien hat am Donnerstag die wohl weltweit einzigen erhaltenen Schädelknochenteile Ludwig van Beethovens (1770-1827) als Schenkung entgegengenommen.Und wo wären die Fragmente wohl besser aufgehoben, als in der medizinhistorischen Sammlung des Josephinums im 9. Wiener Bezirk. Wo in unmittelbarer Nähe der Maestro selbst 1827 in der Schwarzspanierstraße verstorben und obduziert worden war. Und wo später in der Garnisongasse der Sohn jenes Arztes lebte, der bei der Exhumierung 1863 dabei gewesen ist und dessen Namen die sogenannten "Seligman-Fragmente" heute in Fachkreisen tragen.