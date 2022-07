Weniger Methangas: Klimafreundlicher Kuh-Furz durch ätherische Öle

Testkühe

Eine Gruppe Schärdinger Milchbauern aus Kärnten testete nun das Ergebnis einer internationalen Studie im Feldversuch. Demnach soll durch die Ergänzung natürlicher, ätherischer Öle und Kräuter im Futter der Methanausstoß der Kühe reduziert, die Tiergesundheit verbessert und die Milchleistung gesteigert werden.

Über sechs Monate lief der heimische Feldversuch. Prinzipiell unterscheidet sich die Milchwirtschaft in Österreich stark von den großen Milchindustrieländern Europas. Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern füttern ihre Kühe naturnah und in kleinen Gruppen. Grünfutter bildet die Futterbasis.

Umso spannender war es also, herauszufinden, ob die internationalen Ergebnisse auf Österreich übertragbar sind. Das erzählt auch der Kärntner Milchbauer Thomas Jordan: „Wir wollten wissen, ob sich auf unseren Höfen in Kärnten, auf denen wir ganz anders als die großen Milchfarmen in Europa arbeiten, ähnliche Ergebnisse zeigen wie in den Studien.“

51 Kärntner Milchbäuerinnen und -bauern fütterten ihre Kühe mit einer Mineralstoffmischung, die mit ätherischen Ölen und Kräutern versetzt wurde. Die Kontrollgruppe verwendete Mineralstoffmischungen ohne Ergänzung. Das Ergebnis: Die Wirkung des Futterzusatzes Agolin, wie diese Mischung aus ätherischen Ölen und Kräutern genannt wird, war bei den 51 Versuchsbetrieben signifikant sichtbar. Die Milchleistung war in der Versuchsgruppe um 4.000 Liter pro Betrieb und Jahr höher als in der Vergleichsgruppe.